Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе 2021г незначительно сократились

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 января 2020 года составляют $6 млрд 365,2 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе 2021 года валютные резервы Центробанка сократились на 0,07%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.

А.Мамедов