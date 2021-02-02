Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе 2021г незначительно сократились

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 29 января 2020 года составляют $6 млрд 365,2 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе 2021 года валютные резервы Центробанка сократились на 0,07%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.
А.Мамедов
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