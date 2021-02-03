В Белом доме вновь заявили, что Байден хочет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

Президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Россией в ряде сфер, но, вместе с тем, он готов и к противостоянию, например, в ситуации с хакерскими атаками, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.
"Байден в ходе телефонного разговора с Путиным (26 января - ИФ) дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.
"Но у президента США есть опасения в отношении некоторых сфер, например, вмешательства в выборы, хакерских атаках", - добавила она, говоря об отношении Байдена к РФ.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтону необходимо как "заставить Россию платить по счетам и определить последствия за агрессивное поведение", так и вести с Москвой "надежные, серьезные, четкие переговоры по сложным вопросам стратегической стабильности".
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