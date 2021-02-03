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Дальнее зарубежье 03.02.2021 23:25

В Белом доме вновь заявили, что Байден хочет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

Президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Россией в ряде сфер, но, вместе с тем, он готов и к противостоянию, например, в ситуации с хакерскими атаками, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден в ходе телефонного разговора с Путиным (26 января - ИФ) дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности", - напомнила Псаки на брифинге.

"Но у президента США есть опасения в отношении некоторых сфер, например, вмешательства в выборы, хакерских атаках", - добавила она, говоря об отношении Байдена к РФ.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтону необходимо как "заставить Россию платить по счетам и определить последствия за агрессивное поведение", так и вести с Москвой "надежные, серьезные, четкие переговоры по сложным вопросам стратегической стабильности".

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]