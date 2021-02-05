Минфин будет в 2021г проводить контрциклическую бюджетную политику - Шарифов

Министерство финансов Азербайджана в 2021 году будет осуществлять контрциклическую бюджетную политику, заявил министр финансов Самир Шарифов.

Шарифов, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, отметил, что основными задачами на 2021 год являются: проведение восстановительных работ на освобожденных территориях; обеспечение восстановление экономического роста; стимулирование экономической активности; продолжение мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе завершение процесса вакцинации; создание финансового обеспечения для развития экономики в постпандемический период, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Для этого принято решение в 2021 году проводить контрциклическую бюджетную политику. С этой целью существенно увеличены бюджетные расходы и эти меры позволят стимулировать экономическую активность стране, а также проводить восстановительные работы в Карабахе и обеспечения реинтеграции региона в экономику Азербайджана», - сказал Шарифов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Р.Ахмедов