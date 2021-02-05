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Макроэкономика 05.02.2021 20:26

Минфин будет в 2021г проводить контрциклическую бюджетную политику - Шарифов

Министерство финансов Азербайджана в 2021 году будет осуществлять контрциклическую бюджетную политику, заявил министр финансов Самир Шарифов.

Шарифов, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, отметил, что основными задачами на 2021 год являются: проведение восстановительных работ на освобожденных территориях; обеспечение восстановление экономического роста; стимулирование экономической активности; продолжение мероприятий по борьбе с коронавирусом, в том числе завершение процесса вакцинации; создание финансового обеспечения для развития экономики в постпандемический период, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Для этого принято решение в 2021 году проводить контрциклическую бюджетную политику. С этой целью существенно увеличены бюджетные расходы и эти меры позволят стимулировать экономическую активность стране, а также проводить восстановительные работы в Карабахе и обеспечения реинтеграции региона в экономику Азербайджана», - сказал Шарифов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНФИН, БЮДЖЕТ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]