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Дальнее зарубежье 09.02.2021 10:22

Мир с КНДР это не выбор, а обязанность Южной Кореи - новый глава МИД в Сеуле

Новый министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен считает, что мир с КНДР является обязательным путем для Сеула.

"Наша дипломатия столкнулась со сложной ситуацией. Сейчас мы в том моменте, когда необходима упреждающая и стратегическая дипломатия, поскольку неопределенность в международной ситуации углубляется", - сказал Чон Ый Ен в своей речи по случаю его утверждения в должности.

"Перед нами стоит задача осуществить полную денуклеаризацию Корейского полуострова и добиться прочного мира. Мирный процесс на Корейском полуострове - это не выбор, а путь, по которому мы обязаны идти", - отметил он.

Новый глава МИД подчеркнул необходимость дальнейшего развития альянса Южной Кореи с США "более прочным, взаимовыгодным и всеобъемлющим образом".

По его словам, отношения с Вашингтоном являются "основой нашей дипломатии".

Он также призвал работать с другими ключевыми партнерами, в том числе с Россией, Китаем, Японией, странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза, для достижения регионального мира и процветания.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник утвердил Чон Ый Ена на посту главы МИД. Ранее его кандидатуру одобрил парламент страны.

Чон Ый Ен заменил прежнего министра иностранных дел - Кан Ген Хва.

Чон Ый Ен в течение трех лет с 2017 года возглавлял управление государственной безопасности при президенте Южной Кореи.

Летом 2020 года он был назначен специальным советником президента по иностранным делам и национальной безопасности.

Выдвижение Чон Ый Ена в качестве нового министра иностранных дел рассматривалось как отражение воли Мун Чжэ Ина возродить стремление к миру и помочь возобновить ядерную дипломатию между Вашингтоном и Пхеньяном.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, США, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]