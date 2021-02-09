Мир с КНДР это не выбор, а обязанность Южной Кореи - новый глава МИД в Сеуле

Новый министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен считает, что мир с КНДР является обязательным путем для Сеула.
"Наша дипломатия столкнулась со сложной ситуацией. Сейчас мы в том моменте, когда необходима упреждающая и стратегическая дипломатия, поскольку неопределенность в международной ситуации углубляется", - сказал Чон Ый Ен в своей речи по случаю его утверждения в должности.
"Перед нами стоит задача осуществить полную денуклеаризацию Корейского полуострова и добиться прочного мира. Мирный процесс на Корейском полуострове - это не выбор, а путь, по которому мы обязаны идти", - отметил он.
Новый глава МИД подчеркнул необходимость дальнейшего развития альянса Южной Кореи с США "более прочным, взаимовыгодным и всеобъемлющим образом".
По его словам, отношения с Вашингтоном являются "основой нашей дипломатии".
Он также призвал работать с другими ключевыми партнерами, в том числе с Россией, Китаем, Японией, странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза, для достижения регионального мира и процветания.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник утвердил Чон Ый Ена на посту главы МИД. Ранее его кандидатуру одобрил парламент страны.
Чон Ый Ен заменил прежнего министра иностранных дел - Кан Ген Хва.
Чон Ый Ен в течение трех лет с 2017 года возглавлял управление государственной безопасности при президенте Южной Кореи.
Летом 2020 года он был назначен специальным советником президента по иностранным делам и национальной безопасности.
Выдвижение Чон Ый Ена в качестве нового министра иностранных дел рассматривалось как отражение воли Мун Чжэ Ина возродить стремление к миру и помочь возобновить ядерную дипломатию между Вашингтоном и Пхеньяном.
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