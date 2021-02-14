Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента охотой на ведьм

Бывший президент США Дональд Трамп назвал не увенчавшуюся успехом попытку объявить ему импичмент очередным витком охоты на ведьм, проводимой его политическими оппонентами.
"Это стало очередной фазой самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны. И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовано 75 млн человек. Это - самый высокий показатель в истории для действующего президента", - отметил он в заявлении.
При этом Трамп пообещал продолжить бороться за интересы граждан США. "Наше историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" лишь начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого - добиться величия для всех американцев", - подчеркнул бывший президент.
Трамп выразил сожаление в связи с тем, что "одна политическая партия Америки (находящаяся у власти Демократическая партия - ИФ) считает возможным отрицать верховенство права, порочить правоохранительные органы ... превращать правосудие в инструмент политического возмездия".
"Я всегда был и всегда буду поборником правопорядка, буду защищать героев правоохранительных органов и права американцев мирно ... поднимать злободневные вопросы без злобы и ненависти", - говорится в заявлении экс-президента.
Кроме того, Трамп поблагодарил свою "команду преданных юристов" за их "неустанную работу по отстаиванию правды". Также он выразил благодарность сенаторам-республиканцам, не допустившим импичмент.
Таким образом, Трамп впервые сделал публичное заявление со дня окончания его президентского срока 20 января.
В ходе голосования, которое транслировалось на сайте сената, за импичмент высказалось менее двух третей сенаторов. Для импичмента как раз необходима поддержка минимум двух третей голосующих.
Таким образом, с Трампа снимаются обвинения в подстрекательстве демонстрантов к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Все 50 сенаторов-демократов на голосовании сочли Трампа виновным. С ними согласились 7 коллег-республиканцев.
Остальные 43 республиканца проголосовали против импичмента. Одним из их аргументов было то, что объявлять импичмент человеку, который и так уже не является президентом США, противоречит конституции.
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