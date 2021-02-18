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Регион 18.02.2021 17:13

Правящая партия "Грузинская мечта" назвала министра обороны Гарибашвили кандидатом на пост премьера Грузии

Действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили в четверг на заседании политсовета партии "Грузинская мечта" выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Утверждение кандидатуры Гарибашвили должно состояться в парламенте в течение ближайших двух недель, после чего кандидат в премьеры должен представить парламенту новый состав правительства и правительственную программу. Согласно процедуре парламент должен объявить вотум доверия новому правительству во главе с новым премьер-министром.

Гарибашвили уже занимал должность премьер-министра Грузии в 2013-2015 годах.

Ранее в четверг Георгий Гахария объявил о своей отставке с поста премьера, объяснив свое решение разногласиями с лидерами "Грузинской мечты" относительно исполнения решения суда об аресте оппозиционного лидера Никанора Мелия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]