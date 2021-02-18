Действующий министр обороны Ираклий Гарибашвили в четверг на заседании политсовета партии "Грузинская мечта" выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Утверждение кандидатуры Гарибашвили должно состояться в парламенте в течение ближайших двух недель, после чего кандидат в премьеры должен представить парламенту новый состав правительства и правительственную программу. Согласно процедуре парламент должен объявить вотум доверия новому правительству во главе с новым премьер-министром.

Гарибашвили уже занимал должность премьер-министра Грузии в 2013-2015 годах.

Ранее в четверг Георгий Гахария объявил о своей отставке с поста премьера, объяснив свое решение разногласиями с лидерами "Грузинской мечты" относительно исполнения решения суда об аресте оппозиционного лидера Никанора Мелия.