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Регион 20.02.2021 16:30

Несколько тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Ереване

Несколько тысяч сторонников оппозиции, несмотря на снегопад, пришли в субботу на площадь Свободы в центре Еревана на митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На площади кандидат на пост главы правительства от оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если премьер Армении не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций.

"Необходимо сломить его опору - это та часть общества, которая еще не осознает, каким опасным путем идет наше государство, это силовые структуры и его депутаты. Наш долг - объяснить им, что происходит на самом деле, надо быть жесткими. Каждый день должны проводиться митинги, забастовки, город должен быть парализован", - сказал Манукян.

Он добавил, что есть и "план Б". "Надо быть готовыми с молниеносной быстротой путем восстания захватить власть. Необходима решительность", - отметил оппозиционный лидер.

Перед митингом, о проведении которого лидеры армянской оппозиции предупредили заранее, в центр Еревана была стянута полицейская техника. У здания парламента Армении стоят автобусы с сотрудниками полиции, спецтехника для блокирования улиц колючей проволокой.

Вечером в минувшую пятницу в Ереване были задержаны несколько оппозиционеров.

Митинг организован "Движением спасения родины", единственной целью которого является отставка премьер-министра Армении. В "Движение спасения родины" входят 17 оппозиционных партий страны.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]