Несколько тысяч человек вышли на митинг оппозиции в Ереване

Несколько тысяч сторонников оппозиции, несмотря на снегопад, пришли в субботу на площадь Свободы в центре Еревана на митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".
На площади кандидат на пост главы правительства от оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если премьер Армении не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций.
"Необходимо сломить его опору - это та часть общества, которая еще не осознает, каким опасным путем идет наше государство, это силовые структуры и его депутаты. Наш долг - объяснить им, что происходит на самом деле, надо быть жесткими. Каждый день должны проводиться митинги, забастовки, город должен быть парализован", - сказал Манукян.
Он добавил, что есть и "план Б". "Надо быть готовыми с молниеносной быстротой путем восстания захватить власть. Необходима решительность", - отметил оппозиционный лидер.
Перед митингом, о проведении которого лидеры армянской оппозиции предупредили заранее, в центр Еревана была стянута полицейская техника. У здания парламента Армении стоят автобусы с сотрудниками полиции, спецтехника для блокирования улиц колючей проволокой.
Вечером в минувшую пятницу в Ереване были задержаны несколько оппозиционеров.
Митинг организован "Движением спасения родины", единственной целью которого является отставка премьер-министра Армении. В "Движение спасения родины" входят 17 оппозиционных партий страны.
Оккупация русской церкви это зловещее проявление самой отпетой русофобии - депутат Госдумы РФ об арменизации русской церкви в Шуше
Баку и Анкара подписали План действий, включающий 138 пунктов – вице-президент Турции
МЧС Азербайджана и России обезвредили в Карабахе около 900 мин
США могут продолжить препятствовать работе "Северного потока-2" и после его завершения, считают в Госдуме
Итальянские Snam и Saipem договорились о сотрудничестве в области водородной энергетики
Цены на нефть снизились, Brent подешевела до $62,91 за баррель
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии на протяжении недели держится на стабильном уровне
Британский наследный принц Чарльз навестил в больнице отца
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выбери свою Чершенбе»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств