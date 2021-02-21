Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля - премьер

Всем взрослым подданным Великобритании будет предложена первая доза вакцины от COVID-19 к концу июля, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
"Мы будем стремиться предложить прививку каждому взрослому к концу июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы ослабить некоторые из существующих ограничений", - говорится в распространенном заявлении премьера.
Кроме того, власти намерены ввести первую из двух доз вакцины от коронавируса всем людям старше 50 лет к 15 апреля.
Как сообщают СМИ, в понедельник глава правительства может также объявить об осторожной отмене ограничений в сфере экономической деятельности, введенных в связи с пандемией коронавируса.
В то же время Джонсон предупредил, что необходимо избегать самоуспокоенности, добавив, что изоляционные меры будут отменяться постепенно и медленно.
"Не должно быть никаких сомнений - путь выхода из изоляции будет осторожным и поэтапным, поскольку мы все продолжаем защищать себя и тех, кто нас окружает", - отметил премьер.
К настоящему времени в Великобритании первая доза вакцины введена 17 млн жителей.
С начала пандемии COVID-19 в Великобритании выявлено более 4 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 120,5 тыс. человек.
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