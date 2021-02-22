Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили

Парламент Грузии в понедельник на пленарном заседании объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
В голосовании не принимали участия избранные депутаты от пяти оппозиционных партий, которые отказываются войти в парламент, считая, что результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".
Выступая на пленарном заседании перед депутатами, Гарибашвили заявил, что одним из приоритетов правительства в ближайшие 100 дней будет наведение порядка в стране и возвращение определенных деструктивных сил в конституционные рамки.
При этом он добавил, что власти готовы к диалогу с оппозицией, но не по вопросу назначения новых выборов и не с "ее радикальными лидерами, желающими дестабилизировать обстановку в стране для достижения своих личных интересов".
Премьер отметил, что в ближайшей перспективе правительство продолжит усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией и выходу страны из экономического кризиса.
Касаясь внешней политики, Гарибашвили заявил, что продолжится курс на сближение и углубление сотрудничества с Евросоюзом и США.
Новый премьер-министр Грузии Гарибашвили родился в 1982 году. Окончил Тбилисский госуниверситет и университет в Сорбонне по специальности международные отношения. С 2004 по 2012 год работал на разных должностях в компании "Карту групп", принадлежащей миллиардеру Бидзине Иванишвили. В 2012-2013 годах работал на посту министра внутренних дел Грузии. В 2013-2015 годах был премьер-министром Грузии.
Французское СМИ: в период оккупации Карабаха до 50% плит Гандзасарского монастыря с оригинальными надписями были заменены на плиты с армянскими надписями
ГААД в марте начнет строительство новой автомобильной дороги в Кельбаджар
Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Анкаре 23 февраля
ЕС вложит 5,61 млрд евро в проект Международного термоядерного реактора
JPMorgan ухудшил рейтинг Phillips 66 до "нейтрально", повысил для Marathon Petroleum до "выше рынка"
Нефть уверенно дорожает, Brent торгуется около $64,56 за баррель
Риск заразиться COVID-19 после первой дозы Pfizer снижается на 70% - исследование
В Азербайджане зафиксировано 72 случая COVID-19
В странах Балтии за сутки выявлено свыше 1,3 тыс. заражений COVID-19, в Литве начинается "третья" волна
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Депозитная кампания от Yelo Bank
Caspian Energy Club организовал очередной "Online B2G Forum"
«Nar» поделился своим опытом на мероприятии посвященном «Трудоустройству людей с ограниченными возможностями»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе