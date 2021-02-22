Новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, связанных с приговором Навальному, будут приняты очень быстро - глава МИД ФРГ

Новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, связанных с приговором оппозиционеру Алексею Навальному, будут приняты очень быстро, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Я исхожу из того что решение будет принято очень быстро, в течение ближайших дней", - сказал Маас журналистам в понедельник по итогам заседания совета глав МИД ЕС.
По словам Мааса, соответствующее предложение по фамилиям подготовит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Это будут граждане, связанные с приговором Навальному", - указал Маас.
Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ходе встречи в понедельник министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры.
В понедельник в Брюсселе прошёл Совет ЕС по иностранным делам, одной из основных тем которого стали отношения ЕС и России и возможность начать подготовку санкций против нее.
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