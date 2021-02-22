Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0608 RUR   0.023 GBR   2.3841 TRY   0.2438

Цена на нефть

18.02 $/bbl   WTI 60.52 -0.62 Brent 63.93 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.02.2021 22:59

Новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, связанных с приговором Навальному, будут приняты очень быстро - глава МИД ФРГ

Новые санкции ЕС в отношении граждан РФ, связанных с приговором оппозиционеру Алексею Навальному, будут приняты очень быстро, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Я исхожу из того что решение будет принято очень быстро, в течение ближайших дней", - сказал Маас журналистам в понедельник по итогам заседания совета глав МИД ЕС.

По словам Мааса, соответствующее предложение по фамилиям подготовит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Это будут граждане, связанные с приговором Навальному", - указал Маас.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ходе встречи в понедельник министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры.

В понедельник в Брюсселе прошёл Совет ЕС по иностранным делам, одной из основных тем которого стали отношения ЕС и России и возможность начать подготовку санкций против нее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, НАВАЛЬНЫЙ


Похожие новости


Лавров не исключает содействия спецслужб Германии подготовке фильма Навального Высылка немецкого дипломата из РФ неоправдана, Германия не оставит это без ответа - глава МИД РФ и Германия подпишут меморандум о совместных исследованиях водородной энергетики - Новак Лавров назвал реализацию "Северного потока 2" делом чести для Германии Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию - СМИ Меркель: финальное решение по Северному потоку 2 будет европейским, а не немецким - Bloomberg

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]