Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в республике.
"Была обсуждена ситуация в Армении", - сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь.
"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.
Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
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