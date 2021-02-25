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СНГ 25.02.2021 20:17

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в республике.

"Была обсуждена ситуация в Армении", - сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь.

"Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]