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Регион 26.02.2021 17:16

Президент Украины реформировал аппарат СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий утверждение новой структуры аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и утверждение предельной численности сотрудников аппарата в количестве 237 штатных единиц.

Текст соответствующего указа №76/2021 от 26 февраля опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, в структуру аппарата ведомства входит секретарь СНБО и руководитель аппарата СНБО вместе со своими заместителями и первыми заместителями, главный государственный аудитор и 23 службы.

Среди них - службы по вопросам предотвращения и выявления коррупции, по вопросам внешней безопасности, по вопросам информбезопасности и кибербезопасности, по вопросам государственной и общественной безопасности, по вопросам военной безопасности, по вопросам мобилизации и теробороны, по вопросам военно-технического сотрудничества и ОПК, по вопросам экономической безопасности, по вопросам социальной и гуманитарной безопасности, по вопросам безопасности критической инфраструктуры, по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества, по вопросам финобеспечения выполнения мер в сфере нацбезопасности и обороны.

Также в структуру аппарата СНБО входят Служба секретаря СНБО, Служба по вопросам информационных технологий, Служба Главного ситуационного центра, Служба организационного обеспечения, Служба по вопросам стратегического планирования и анализа, Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со СМИ, Служба по правовым вопросам, Финансовая служба, Служба управления персоналом, Служба режимно-секретной работы, Служба координационной и административной работы.

Законом также признаются утратившими силу ряд указов "Вопросы Аппарата СНБО" и пункты указов об изменениях в них.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Как сообщалось, в конце января 2020 года Зеленский увеличил предельную численность аппарата СНБО с 160 до 190 штатных единиц.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СНБО, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]