Президент Армении не стал отправлять в отставку главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями", - сообщает пресс-служба президента Армении.
В сообщении говорится, что президент Армении не защищает какую-либо политическую силу, а руководствуется исключительно общенациональными интересами.
"Бесспорно, Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет. Очевидно также, что Вооруженные силы сегодня нуждаются в нашем содействии и внимании. Решение проблем армии - приоритет, и этот вопрос не может быть проигнорирован. Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует структурных и всеобъемлющих решений и не может быть решена частыми кадровыми изменениями, без учета существующей в стране ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.
26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил.
В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.
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