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Регион 27.02.2021 21:39

Премьер Армении вторично направил президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Президент республики решил вернуть обратно в аппарат премьер-министра проект указа об увольнении начальника ГШ ВС. Это решение отнюдь не способствует развязке ситуации", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Он сообщил, что в установленном порядке вновь направил ходатайство об увольнении Гаспаряна президенту Армении.

"Ожидаю, что указ будет подписан в установленном порядке", - отметил Пашинян.

Ранее в субботу стало известно, что президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями", - сообщила вечером в субботу пресс-служба президента Армении.

В сообщении говорится, что президент Армении не защищает какую-либо политическую силу, а руководствуется исключительно общенациональными интересами. "Бесспорно, Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет. Очевидно также, что Вооруженные силы сегодня нуждаются в нашем содействии и внимании. Решение проблем армии - приоритет, и этот вопрос не может быть проигнорирован. Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует структурных и всеобъемлющих решений и не может быть решена частыми кадровыми изменениями, без учета существующей в стране ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Премьер Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил. В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЕНШТАБ, ХОДАТАЙСТВО


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