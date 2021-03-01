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Дальнее зарубежье 01.03.2021 19:22

Пашинян считает заявление ГШ Армении с требованием отставки правительства результатом влияния прежней власти

Заявление руководства Главного штаба ВС Армении с требованием отставки правительства республики является результатом влияния на генералитет прежних властей республики, считает премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Заявление ГШ ВС Армении - результат влияния прежних властей. Это конкретно обоснованное обстоятельство. В том числе Серж Саргсян (бывший президент Армении - ИФ) посредством своего влияния среди генералов заставил их выйти против государства и народа", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана в понедельник вечером.

По его словам, бывшие власти "пытаются вывести армию против законно избранной власти и народа".

"ГШ выступил с оппозиционной позицией, нарушил Конституцию, вмешался в политику. Все это делает неизбежным отстранение Оника Гаспаряна от должности начальника Главного штаба", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что заявление ГШ ВС - не повод для мести военным.

"Это не подвод для вендетты. ВС и Гаспарян, к счастью, не перешли красные линии, и я уверен, что не переступят. Но Оник Гаспарян должен уйти, это неизбежно. Неважно, кто подписал заявление, а кто - нет. Но процесс запустил Оник Гаспарян по указке Сержа Саргсяна. И когда назначенный мной начальник ГШ ВС выполняет приказы отвергнутого - это самое большое предательство. Оник Гаспарян должен уйти, а остальные должны вернуться к службе, - заявил Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЕНЕРАЛИТЕТ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]