Пашинян считает заявление ГШ Армении с требованием отставки правительства результатом влияния прежней власти

Заявление руководства Главного штаба ВС Армении с требованием отставки правительства республики является результатом влияния на генералитет прежних властей республики, считает премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Заявление ГШ ВС Армении - результат влияния прежних властей. Это конкретно обоснованное обстоятельство. В том числе Серж Саргсян (бывший президент Армении - ИФ) посредством своего влияния среди генералов заставил их выйти против государства и народа", - сказал Пашинян на митинге своих сторонников на площади Республики в центре Еревана в понедельник вечером.
По его словам, бывшие власти "пытаются вывести армию против законно избранной власти и народа".
"ГШ выступил с оппозиционной позицией, нарушил Конституцию, вмешался в политику. Все это делает неизбежным отстранение Оника Гаспаряна от должности начальника Главного штаба", - сказал Пашинян.
При этом он отметил, что заявление ГШ ВС - не повод для мести военным.
"Это не подвод для вендетты. ВС и Гаспарян, к счастью, не перешли красные линии, и я уверен, что не переступят. Но Оник Гаспарян должен уйти, это неизбежно. Неважно, кто подписал заявление, а кто - нет. Но процесс запустил Оник Гаспарян по указке Сержа Саргсяна. И когда назначенный мной начальник ГШ ВС выполняет приказы отвергнутого - это самое большое предательство. Оник Гаспарян должен уйти, а остальные должны вернуться к службе, - заявил Пашинян.
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