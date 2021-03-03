Байден отзывает кандидатуру Танден на пост главы административно-бюджетного управления

Белый дом отзовет кандидатуру Ниры Танден на пост руководителя административно-бюджетного управления (OMB).

Президент США Джо Байден сказал, что принял просьбу Танден. "Я с огромным уважением отношусь к ее достижениям", - сообщил Байден, отметив, что он бы хотел видеть Танден на должности в администрации.

При этом он не уточнил, о какой должности может идти речь.

Танден вызвала недовольство американских законодателей за использование социальной сети Twitter для критики бывшего президента США Дональда Трампа и законодателей от Республиканской партии, также она критиковала независимого кандидата в президенты Берни Сандерса.

На прошлой неделе против кандидатуры Танден выступил сенатор-демократ Джо Мэнчин. Без его поддержки Танден необходимо было бы заручиться как минимум одним голосом от республиканцев, что представляется крайне маловероятным, поскольку ее кандидатура, выдвинутая Байденом, изначально была отвергнута республиканцами.

"Я знаю, что есть некоторые опасения, связанные с моими прошлыми высказываниями в соцсетях, и я сожалею о них и беру за это ответственность", - сказала Танден на слушаниях в Сенате в феврале.

Ранее Танден занимала должность директора Центра американского прогресса, а также была старшим советником по реформе здравоохранения в министерстве здравоохранения и социальных служб США при экс-президенте Бараке Обаме. Она помогла разработать закон о доступной медицинской помощи Affordable Care Act.

Кандидатура Танден - первая из выдвинутых Байденом, которую было решено отозвать. Всего он номинировал 23 кандидатов на ключевые посты в администрации, при этом Сенат на текущий момент утвердил лишь 12. Чиновники из администрации Байдена говорят, что медленное принятие решений по поводу кандидатур усложняет работу федерального правительства, поскольку многие ведомства остаются без руководителей.