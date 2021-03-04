Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0484 RUR   0.023 GBR   2.3696 TRY   0.228

Цена на нефть

03.03 $/bbl   WTI 61.28 1.53 Brent 64.07 1.37

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.03.2021 22:03

ОПЕК+ разрешила ряду стран продлить срок компенсации недосокращенных объемов добычи до конца июля

Ряду стран ОПЕК+ было разрешено компенсировать недосокращенные объёмы добычи нефти до конца июля, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Комитет выражает особую благодарность Нигерии за достижение полного соответствия в январе 2021 года и компенсацию всего ее перепроизводства. Министры поблагодарили Тимипре Сильву, министра нефти Нигерии, за его участие в качестве специального посланника JMMC от Конго, Экваториальной Гвинеи, Габона и Южного Судана для обсуждения вопросов, касающихся уровней соответствия добровольных корректировок добычи и компенсации перепроизводства. В этой связи министры согласились с просьбой нескольких стран, которые еще не завершили процесс компенсации, о продлении периода компенсации добычи до конца июля 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Министры также поблагодарили Саудовскую Аравию за продление дополнительных добровольных сокращений на 1 млн б/с на апрель 2021 года.

Министры одобрили сохранение текущего уровня добычи на апрель, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 и 20 тыс. б/с соответственно, в связи с сохранением сезонного уровня потребления нефти.

Заседание рассмотрело ежемесячный отчет, подготовленный Объединенным техническим комитетом (JTC), включая данные о добыче нефти за февраль, и отметило положительные результаты стран-участниц. Общее соответствие первоначальному решению составило в феврале 103%.

Комитет призвал всех участников сделки достичь полного соответствия сделке и восполнить существующую нехватку компенсаций, чтобы достичь цели балансировки рынка и избежать неоправданных задержек в этом процессе.

Совещание отметило, что в декабре запасы в странах ОЭСР снижались пятый месяц подряд.

JMMC отметило недавнее улучшение настроений на рынке благодаря принятию и развертыванию программ вакцинации и дополнительных стимулов в ключевых странах, но предупредило все страны-участницы сохранять бдительность и гибкость в условиях неопределенности рыночных условий и оставаться на том курсе, который был принят добровольно и до сих пор приносил свои плоды.

Следующие встречи министров JMMC и стран ОПЕК+ запланированы на 31 марта и 1 апреля 2021 года соответственно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК+, НЕФТЬ, СДЕЛКА


Похожие новости


Азербайджан в декабре выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго Азербайджан в сентябре выполнил сделку ОПЕК+ на 101,5% - Минэнерго Азербайджан в августе выполнил сделку ОПЕК+ на 101,8% - Минэнерго Азербайджан в декабре добывал 771 тыс. б/с нефти, полностью выполнял обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020г - министр энергетики Азербайджана JMMC рекомендовал рассмотреть возможность допсокращения добычи нефти в I кв. на 500 тыс. б/с - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]