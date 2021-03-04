ОПЕК+ разрешила ряду стран продлить срок компенсации недосокращенных объемов добычи до конца июля

Ряду стран ОПЕК+ было разрешено компенсировать недосокращенные объёмы добычи нефти до конца июля, говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
"Комитет выражает особую благодарность Нигерии за достижение полного соответствия в январе 2021 года и компенсацию всего ее перепроизводства. Министры поблагодарили Тимипре Сильву, министра нефти Нигерии, за его участие в качестве специального посланника JMMC от Конго, Экваториальной Гвинеи, Габона и Южного Судана для обсуждения вопросов, касающихся уровней соответствия добровольных корректировок добычи и компенсации перепроизводства. В этой связи министры согласились с просьбой нескольких стран, которые еще не завершили процесс компенсации, о продлении периода компенсации добычи до конца июля 2021 года", - говорится в пресс-релизе.
Министры также поблагодарили Саудовскую Аравию за продление дополнительных добровольных сокращений на 1 млн б/с на апрель 2021 года.
Министры одобрили сохранение текущего уровня добычи на апрель, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 и 20 тыс. б/с соответственно, в связи с сохранением сезонного уровня потребления нефти.
Заседание рассмотрело ежемесячный отчет, подготовленный Объединенным техническим комитетом (JTC), включая данные о добыче нефти за февраль, и отметило положительные результаты стран-участниц. Общее соответствие первоначальному решению составило в феврале 103%.
Комитет призвал всех участников сделки достичь полного соответствия сделке и восполнить существующую нехватку компенсаций, чтобы достичь цели балансировки рынка и избежать неоправданных задержек в этом процессе.
Совещание отметило, что в декабре запасы в странах ОЭСР снижались пятый месяц подряд.
JMMC отметило недавнее улучшение настроений на рынке благодаря принятию и развертыванию программ вакцинации и дополнительных стимулов в ключевых странах, но предупредило все страны-участницы сохранять бдительность и гибкость в условиях неопределенности рыночных условий и оставаться на том курсе, который был принят добровольно и до сих пор приносил свои плоды.
Следующие встречи министров JMMC и стран ОПЕК+ запланированы на 31 марта и 1 апреля 2021 года соответственно.
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