В Тегеране приветствовали визит папы римского в Ирак

Представитель МИД Ирана назвал визит папы Франциска в Ирак положительным и конструктивным событием, способствующим межрелигиозному миру.

"Папский визит в Ирак позитивен и важен", - заявил на пресс-конференции в понедельник представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде. Он подчеркнул, что эта поездка стала возможной "благодаря спокойствию и безопасности в Ираке".

"Встреча с лидером иракских шиитов аятоллой Систани указала на межрелигиозный диалог и продемонстрировала близость религий", - отметил Хатибзаде.

Папа римский Франциск в понедельник завершил первый в истории апостольский визит в Ирак. За четыре дня понтифик проехал по Ираку более 1,4 тыс. км. Он прибыл в Багдад в пятницу, затем посетил Мосул, Эрбиль, а в городе Эн-Наджафе встретился с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани.

Папа римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке и обеспокоенность по поводу его безопасности.

Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но пандемия помешала претворить эти планы в жизнь. До этого в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака. Между тем христианская община Ирака впоследствии пострадала от конфликта в этой стране и преследований со стороны террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), напоминают СМИ.

По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживает на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане на севере страны.