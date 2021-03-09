Мировые центробанки в январе продали 9,4 т золота

Мировые центробанки в январе сократили объем золота в золотовалютных резервах на 9,4 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).
Нетто-покупателями были Узбекистан (8,1 тонны) и Казахстан (2,8 тонны), в то время как крупнейшими продавцами оказались Турция (17,2 тонны, по оценке WGC) и Россия (3,1 тонны).
Сокращение объема золота в резервах России, вероятно, связано с анонсированными планами по выпуску памятных золотых монет, отмечает WGC.
ЦБ РФ активно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла, и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах незначительна.
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