Мировые центробанки в январе продали 9,4 т золота

Мировые центробанки в январе сократили объем золота в золотовалютных резервах на 9,4 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Нетто-покупателями были Узбекистан (8,1 тонны) и Казахстан (2,8 тонны), в то время как крупнейшими продавцами оказались Турция (17,2 тонны, по оценке WGC) и Россия (3,1 тонны).

Сокращение объема золота в резервах России, вероятно, связано с анонсированными планами по выпуску памятных золотых монет, отмечает WGC.

ЦБ РФ активно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла, и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах незначительна.