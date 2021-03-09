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Бизнес и законодательство 09.03.2021 21:49

Мировые центробанки в январе продали 9,4 т золота

Мировые центробанки в январе сократили объем золота в золотовалютных резервах на 9,4 тонны, подсчитал World Gold Council (WGC).

Нетто-покупателями были Узбекистан (8,1 тонны) и Казахстан (2,8 тонны), в то время как крупнейшими продавцами оказались Турция (17,2 тонны, по оценке WGC) и Россия (3,1 тонны).

Сокращение объема золота в резервах России, вероятно, связано с анонсированными планами по выпуску памятных золотых монет, отмечает WGC.

ЦБ РФ активно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку драгметалла, и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах незначительна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ЦБ, ЗОЛОТО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]