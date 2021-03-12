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Регион 12.03.2021 22:46

Армения перенесла на 2022 год оборонную выставку Armhitec

Третья международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2021", проведение которой планировалось в Армении 25-27 марта, перенесена на 2022 год из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте мероприятия.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Армения и введением ограничений проведения массовых мероприятий, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 министерством высокотехнологической промышленности Армении принято решение о переносе сроков проведения Третьей международной выставки вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2021" на период с 31 марта по 2 апреля 2022 года", - отмечается в сообщении.

Выставка должна была состояться в период с 25 по 27 марта, к участию были заявлены более 60 участников - предприятия промышленности Армении и других стран. Планировалось также участие официальных делегаций из более чем 20 стран, проведение обширной деловой и переговорной программ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ВЫСТАВКА, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]