Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9998 RUR   0.0225 GBR   2.3418 TRY   0.2055

Цена на нефть

29.03 $/bbl   WTI 61.56 0.59 Brent 64.98 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2021 10:42

США завершают подготовку к ответу на хакерскую атаку на SolarWinds - советник Байдена

Администрация США завершает подготовку к тому, чтобы ответить на взлом хакерами серверов техасской компании SolarWinds Corp, в причастности к которому обвиняют Россию, завил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся на завершающей стадии этого процесса, варианты будут представлены на самом высоком уровне", - сказал Салливан в интервью Bloomberg News.

При этом он отметил, что варианты будут носить как "видимый", так и "невидимый" характер.

В декабре прошлого года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и Администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA). Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Хотя Салливан отказался вдаваться в подробности, "ответ США может включать санкции, высылку российских дипломатов, обвинения в адрес подозреваемых или какое-то скрытое кибервозмездие против России", отмечает агентство.

По словам Салливана, администрация продолжает интенсивно заниматься восстановлением систем кибербезопасности.

"Это означает, что мы, в частности, должны устранить уязвимости федеральных сетей", - сказал советник президента США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ХАКЕРЫ, ОТВЕТ


Похожие новости


Администрация Байдена будет прямо говорить о проблемах с Россией - Белый дом Сотрудников Белого дома освободили от ежедневного тестирования на COVID-19 Вашингтон не стремится ни ухудшить, ни перезапустить отношения с Москвой - Белый дом Белый дом настаивает на возвращении в график отмененных президентских дебатов 15 октября Территория вокруг Белого дома останется закрытой до 10 июня из-за протестов в Вашингтоне Вице-президент США намерен обсудить с Трампом вопросы открытия экономики в условиях распространения COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]