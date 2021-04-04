Президент Украины 5 апреля отправляется с визитом в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в понедельник, 5 апреля, посетит с официальным визитом Катар, где проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьером, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани, сообщает пресс-служба президента.

"Будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении в Facebook.

По результатам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Первая леди Украины Елена Зеленская в Катаре проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.