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Дальнее зарубежье 04.04.2021 20:38

Президент Украины 5 апреля отправляется с визитом в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в понедельник, 5 апреля, посетит с официальным визитом Катар, где проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьером, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани, сообщает пресс-служба президента.

"Будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении в Facebook.

По результатам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Первая леди Украины Елена Зеленская в Катаре проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани, а также с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, КАТАР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]