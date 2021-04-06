Минэнерго США ожидает цену Brent во II кв. в $65/барр., во второй половине 2021г - $61/барр

Минэнерго США повысило прогнозы цены Brent в 2021 и 2022 годах на $2/баррель по сравнению с мартовским прогнозом, говорится в отчете EIA.

Так, EIA прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составит $62 за баррель, а в 2022 году - $60 за баррель.

"Более высокий прогноз отражает больший приток глобальных запасов нефти в 2021 году, особенно во втором квартале, чем ожидалось ранее, что приведет к снижению уровней мировых запасов нефти в течение прогнозируемого периода", - пишет EIA.

При этом EIA ожидает цену Brent во втором квартале 2021 года в $65/барр., во второй половине 2021 года - $61/барр.

"Среднемесячные цены на нефть марки Brent в марте были самыми высокими с конца 2019 года. Цены на нефть в начале марта достигли $70 за баррель после заявления ОПЕК+ в начале марта о продлении лимитов добычи до апреля. Однако впоследствии цены снизились, что отчасти отражало замедление роста мирового спроса на нефть из-за увеличения числа случаев COVID-19, особенно в Европе", - пишет EIA.

EIA пересмотрело прогноз добычи нефти ОПЕК во втором квартале 2021 года на 0,5 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом. EIA ожидает, что добыча нефти ОПЕК вырастет с 25,1 млн б/с в первом квартале 2021 года до 25,8 млн б/с во втором квартале в результате решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти с мая и отказа Саудовской Аравии продолжать в мае-июле добровольно дополнительно сокращать добычу на 1 млн б/с.

EIA считает, что добыча нефти ОПЕК вырастет почти до 27,9 млн б/с во втором полугодии 2021 года.