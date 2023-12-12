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Цена на нефть

11.12 $/bbl +/- WTI 71.32 +0.09 Brent 76.03 +0.19

ТЭК 12.12.2023 22:57

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023г до $82,4/барр., на 2024г - до $82,57/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,99/барр. до $82,40/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Более резко Минэнерго страны понизило оценку стоимости Brent на 2024 год: с $94,24/барр. до $82,57 /барр.

Ведомство ожидает, что средняя цена Brent в декабре составит $78/барр. При этом оно отмечает, что на фоне углубления добровольных сокращений рядом стран ОПЕК+ в первом квартале следующего года средняя цена нефти в этот период увеличится до $84/барр.

EIA отмечает, что по итогам 2023 года мировые запасы нефти увеличатся на 0,6 млн б/с, однако этот рост может быть нивелирован уже в первом квартале 2024 года, когда Минэнерго США ожидает сокращение мировых нефтяных резервов на 0,8 млн б/с.

"Сокращение добычи ОПЕК+ компенсирует замедление роста мирового спроса, предотвратит увеличение мировых запасов нефти и удержит цены на Brent выше $80/барр. в следующем году", - говорится в отчете.

По оценке Минэнерго США, добыча нефти странами ОПЕК+ в 2024 году с учетом продления добровольных сокращений снизится на 0,6 млн б/с относительно текущего года, до 37,54 млн б/с.

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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, BRENT, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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