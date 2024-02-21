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ТЭК 21.02.2024 10:44

Баку и Вашингтон договорились о проведении диалога по вопросам энергобезопасности и климата

Министр энергетики Азербайджан Пярвиз Шахбазов в ходе визита в США в Белом доме встретился с помощником президента США по особым вопросам, генеральным директором по климату и энергетике Совета национальной безопасности (Белого дома) Сарой Ладислав.

"В ходе встречи обсуждалась важность долгосрочного сотрудничества по реализации региональных и международных проектов энергетической безопасности в отношениях Азербайджана и США, роль Южного газового коридора (ЮГК) в период сложного энергетического кризиса", - сообщила пресс-служба Минэнерго.

По информации ведомства, в ходе встречи отмечалось, что за три года по ЮГК в Европу было поставлено более 31 млрд кубометров газа, и в настоящее время усилиями Азербайджана осуществляется расширение коридора и увеличение поставок в Европу.

"Кроме того, отмечалось, что богатый потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана направлен на энергетический переход страны и диверсификацию энергопоставок Европы. В этой связи был упомянут проект коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа"", - говорится в сообщении.

Стороны в ходе встречи также коснулись председательства Азербайджана на COP29.

Шахбазов отметил, что это отражает приверженность страны "зеленой" энергии, климатической повестке дня и планам декарбонизации.

"Состоялся обмен мнениями о возможном вкладе в процесс энергоперехода, в финансирование климата на национальном и глобальном уровне, о планах и политике страны по сокращению эмиссий метана. Достигнута договоренность о проведении диалога о сотрудничестве между Азербайджаном и США с целью унификации целей энергетической безопасности и климата", - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, США, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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