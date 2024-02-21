Баку и Вашингтон договорились о проведении диалога по вопросам энергобезопасности и климата

Министр энергетики Азербайджан Пярвиз Шахбазов в ходе визита в США в Белом доме встретился с помощником президента США по особым вопросам, генеральным директором по климату и энергетике Совета национальной безопасности (Белого дома) Сарой Ладислав.
"В ходе встречи обсуждалась важность долгосрочного сотрудничества по реализации региональных и международных проектов энергетической безопасности в отношениях Азербайджана и США, роль Южного газового коридора (ЮГК) в период сложного энергетического кризиса", - сообщила пресс-служба Минэнерго.
По информации ведомства, в ходе встречи отмечалось, что за три года по ЮГК в Европу было поставлено более 31 млрд кубометров газа, и в настоящее время усилиями Азербайджана осуществляется расширение коридора и увеличение поставок в Европу.
"Кроме того, отмечалось, что богатый потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана направлен на энергетический переход страны и диверсификацию энергопоставок Европы. В этой связи был упомянут проект коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа"", - говорится в сообщении.
Стороны в ходе встречи также коснулись председательства Азербайджана на COP29.
Шахбазов отметил, что это отражает приверженность страны "зеленой" энергии, климатической повестке дня и планам декарбонизации.
"Состоялся обмен мнениями о возможном вкладе в процесс энергоперехода, в финансирование климата на национальном и глобальном уровне, о планах и политике страны по сокращению эмиссий метана. Достигнута договоренность о проведении диалога о сотрудничестве между Азербайджаном и США с целью унификации целей энергетической безопасности и климата", - отмечается в информации.
Н.Аббасова
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 граждан - МИД
Путин: Россия готова вести переговоры по Украине и диалог с США по стратстабильности
Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования
78% граждан Азербайджана поддерживают подписание мирного договора с Арменией - опрос
Турпоток в Азербайджан в январе 2024г увеличился почти на 40%
МВД Азербайджана в январе изъяло наркотических средств на $13 млн
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
«Пакистанская мусульманская лига» и Пакистанская народная партия достигли официального соглашения о новом правительстве
В Тегеране обвинили Израиль в подрыве газопроводов в Иране 14 февраля
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Команда Yelo приняла участие в ярмарке труда
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы