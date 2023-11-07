Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $83,99/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $84,09/барр. до $83,99/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $94,91/барр. до $93,24/барр.
По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в октябре составила $91/барр., что на $3 меньше, чем в среднем в сентябре.
EIA ожидает, что в среднем стоимость Brent в четвертом квартале 2023 года будет находиться на уровне $90/барр.
Среди факторов, оказывающих давление на цену нефти, Минэнерго США отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.
В Баку проходит шествие по случаю Дня Победы
Власти Азербайджана планируют начать заселение жилого комплекса в Шуше из 23 зданий в I кв. 2024г
Контракт на закупку газа у Азербайджана обеспечит энергетическую безопасность Сербии – Вучич
В Иране у границы с Азербайджаном произошло землетрясение
Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе №1 в Шуше
Суд в Азербайджане приговорил Хачатуряна к 15 годам лишения свободы
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Главы МИД стран G7 заявили о необходимости поддерживать прямой диалог с Китаем
Главы МИД G7 заявили о поддержке Украины независимо от ближневосточного кризиса
В Тель-Авиве заявили о намерении сохранить в Газе свои силы после разгрома ХАМАС
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире