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Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

ТЭК 07.11.2023 23:01

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $83,99/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $84,09/барр. до $83,99/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $94,91/барр. до $93,24/барр.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в октябре составила $91/барр., что на $3 меньше, чем в среднем в сентябре.

EIA ожидает, что в среднем стоимость Brent в четвертом квартале 2023 года будет находиться на уровне $90/барр.

Среди факторов, оказывающих давление на цену нефти, Минэнерго США отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, BRENT, ОЖИДАНИЯ


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