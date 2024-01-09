Минэнерго США слегка понизило прогноз цены Brent на 2024г - до $82,49/барр

Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2024 год с $82,57/барр. до $82,49/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.
Ведомство также представило оценку средней цены Brent по итогам 2023 года - $82,41/барр., что практически соответствует прогнозу, сделанному в декабре.
Таким образом, EIA ожидает, что в 2024 году стоимость барреля Brent будет находиться почти на уровне прошлого года, повысившись всего на 0,1%.
При этом в 2025 году ведомство ждет снижения цены на эталонный сорт нефти - до $79,48/барр. Ведомство предполагает, что этому будет способствовать рост добычи сверх ожидаемого в следующем году спроса на нефть. "Это позволит более планомерно восполнять нефтяные резервы, что окажет понижательное давление на цены", - отмечается в отчете.
В то же время в министерстве отмечают риски, связанные с возможными перебоями в поставках, например, влияние конфликта на Ближнем Востоке, которое может привести к нестабильности цен.
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