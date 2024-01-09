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Цена на нефть

08.01 $/bbl +/- WTI 70.77 -3.04 Brent 76.12 -2.64

ТЭК 09.01.2024 21:31

Минэнерго США слегка понизило прогноз цены Brent на 2024г - до $82,49/барр

Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2024 год с $82,57/барр. до $82,49/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Ведомство также представило оценку средней цены Brent по итогам 2023 года - $82,41/барр., что практически соответствует прогнозу, сделанному в декабре.

Таким образом, EIA ожидает, что в 2024 году стоимость барреля Brent будет находиться почти на уровне прошлого года, повысившись всего на 0,1%.

При этом в 2025 году ведомство ждет снижения цены на эталонный сорт нефти - до $79,48/барр. Ведомство предполагает, что этому будет способствовать рост добычи сверх ожидаемого в следующем году спроса на нефть. "Это позволит более планомерно восполнять нефтяные резервы, что окажет понижательное давление на цены", - отмечается в отчете.

В то же время в министерстве отмечают риски, связанные с возможными перебоями в поставках, например, влияние конфликта на Ближнем Востоке, которое может привести к нестабильности цен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, BRENT, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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