Иран отказался контактировать с США на переговорах по СВПД

Иранцы категорически отказались от любых контактов с американцами в Вене на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, в ход пошла "челночная дипломатия", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Никаких контактов нет, иранцы отказались категорически. Показательно, что американцы разместились в отеле по соседству, а не в том, в котором проходили встречи и заседания Совместной комиссии. Это принципиальная позиция, утвержденная, как я понимаю, на высшем уровне", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

По словам дипломата, "при этом они не возражают, чтобы остальные члены Совместной комиссии такое общение с американцами имели".

"Здесь имеет место нечто вроде "челночной дипломатии", когда от иранцев какие-то месседжи могут передаваться американцам, а от американцев через контактное лицо из состава совместной комиссии какие-то послания могут передаваться всем участникам ядерной сделки, в том числе доводиться до сведения Тегерана", - отметил Ульянов.

Как подчеркнул дипломат, "после того, что американцы сделали в отношении Ирана в период правления Трампа со своей политикой максимального давления и катастрофическими санкциями, иранцы абсолютно не доверяют США и не готовы с ними общаться".

"Конечно, это медленно. Здесь возрастает вероятность того, что у нас называют "испорченным телефоном", каких-то неточностей и так далее. Да, все это не очень хорошо, и мы понимаем, что лучше всего прямые контакты", - сказал Ульянов.

Как он отметил, "мы понимаем, что прямые контакты могли бы быть более эффективными, но с уважением относимся к позиции иранской стороны".

"Жизнь покажет. Если вдруг доверие начнет восстанавливаться в результате достижения прогресса на переговорах по восстановлению полного выполнения СВПД, может быть, какие-то изменения и произойдут", - сказал российский постпред.