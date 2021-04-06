Переговоры совместной комиссии СВПД в Вене - важный шаг к восстановлению соглашения - госдеп США

Переговоры совместной комиссии по ядерной сделке в Вене - значительный шаг вперед к совместному возвращению к обязательствам по СВПД, однако еще предстоят сложные дискуссии, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Эти обсуждения в Вене, даже при том, что мы не встречаемся с иранцами лично, являются важным, конструктивным и потенциально полезным шагом", - сообщил Прайс на брифинге во вторник.
Он подчеркнул, что переговоры будут сложными.
"Мы знаем, что впереди нас ждут сложные дискуссии", - отметил представитель госдепа.
Прайс добавил, что при этом Вашингтон не ожидает от этих переговоров "какого-либо прорыва". "Но, опять же, это здравый шаг вперед, поскольку он позволяет нам двигаться ... к совместному возвращению выполнения обязательств", - подчеркнул Прайс.
Представитель госдепа напомнил, что координатор от Евросоюза совместной комиссии СВПД Энрике Мора позитивно оценил первые результаты работы в Вене и назвал их конструктивными.
Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в свою очередь заявил, что все участники СВПД на встрече в Вене выразили серьезное намерение возродить иранскую сделку, сообщил ранее во вторник иранский журналист Аббас Аслани.
По данным иранского журналиста, Арагчи заявил, что на данный момент участники иранской сделки движутся "в правильном направлении".
Во вторник в Вене проходит очередная встреча участников Совместной комиссии по ядерной сделке. На повестке стоит вопрос об отмене санкций, введенных прежней администрацией США против Ирана. Также участники обсуждают, какие шаги должен предпринять Иран, чтобы Вашингтон вернулся в ядерную сделку.
США участвуют во встрече, хотя прямых переговоров с Ираном не планируют. Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель США по Ирану Роб Мэлли.
Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.
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