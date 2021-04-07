Полиция Армении задержала 15 человек, требующих у здания правительства в Ереване отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Задержано 15 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении.

Акция была организована женщинами - членами общественно-политического движения "ВЕТО".

Они попытались войти в здание правительства, прорываясь через кордон полиции, после чего начались задержания. Митингующие также забросали здание правительства яйцами и красными гвоздиками.

Среди задержанных, в основном, женщины.

В Армении 7 апреля отмечается День материнства и красоты.