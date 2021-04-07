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Регион 07.04.2021 14:29

В Ереване женщины из движения "ВЕТО" попытались прорваться в здание правительства Армении

Полиция Армении задержала 15 человек, требующих у здания правительства в Ереване отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Задержано 15 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Армении.

Акция была организована женщинами - членами общественно-политического движения "ВЕТО".

Они попытались войти в здание правительства, прорываясь через кордон полиции, после чего начались задержания. Митингующие также забросали здание правительства яйцами и красными гвоздиками.

Среди задержанных, в основном, женщины.

В Армении 7 апреля отмечается День материнства и красоты.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]