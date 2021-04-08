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Происшествия 08.04.2021 12:18

Пограничники Азербайджана изъяли около 55 кг наркотиков

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана 7 апреля в ходе двух операций в районах на границе с Ираном изъяли более 54,6 кг наркотических средств, в том числе 38,6 кг героина.

Согласно сообщению ГПС, 7 апреля около села Араятлы Физулинского района на служебной территории погранзаставы «Горадиз» был замечен автомобиль марки «Hyundai İX-35» с государственными номерами 10-VS-789. В автомобиле находились три человека, один из которых, покинув салон, направился в сторону посевных площадей, где забрал сверток.

Пограничники провели операцию по его задержанию. «Не подчинившись приказу «Стоять», подозреваемый был задержан при попытке к бегству. Им оказался житель Нефтчалинского района Азербайджана Ихтияр Дадашов, 1989 года рождения. В свертке было обнаружено 6,812 кг наркотических средств (4,774 кг опиума,1,018 кг героина и 1,02 кг марихуаны)», - подчеркивает ведомство.

Другие пассажиры автомобиля - житель Баку Гасан Махмудов (1986 года рождения) и жительница Сабирабадского района Севда Аббасова (1982 года рождения) признали вину и сообщили, что прибыли на место происшествия за наркотиками.

Кроме того, 7 апреля на территории погранзаставы «Гейтяпя» недалеко от села Кюрюндж Джалилабадского района Азербайджана обнаружен бесхозный сверток. «В ходе осмотра в свертке обнаружены 47,85 кг наркотических средств (37,6 кг героина, 5 кг метамфетамина, 4,5 кг марихуаны, 750 грамм опиума и 2,726 тыс. таблеток психотропных лекарственных средств)», - отмечается в информации.

По перечисленным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, НАРКОТИКИ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]