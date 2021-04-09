Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю снижением.
Давление на рынок оказывает укрепление доллара США, а также заявление министра нефти Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана, который в интервью Bloomberg назвал правильным решение ОПЕК+ о наращивании добычи.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 МСК в пятницу составляет $63,14 за баррель, что на $0,06 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,54 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Нефть WTI торгуется ниже $60 за баррель уже шестую торговую сессию подряд, отмечает Trading Economics.
С начала недели Brent потеряла в цене 2,6%, WTI - 3%.
Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.
"Это хорошее решение, - заявил Абдулазиз бен Сальман. - Сейчас ничто не беспокоит ни нас, ни наших коллег по ОПЕК+. Однако если ситуация на рынке ухудшится, мы всегда можем повернуть назад".
Обеспокоенность инвесторов вызывает рост случаев заражения коронавирусом в Европе, Бразилии и Индии.
"Когда заболеваемость растет в таких густонаселенных странах, как Индия и Бразилия, это создает только еще больше проблем для спроса на нефть, поскольку меры по сдерживанию распространения инфекции ограничат потребление автомобильного топлива", - сказала аналитик Rystad Energy Луиз Диксон, которую цитирует MarketWatch.
В то же время, она отметила, что Rystad сохраняет "бычий" прогноз относительно вакцинации. По мнению Диксон, стоимость нефти Brent в третьем квартале может восстановиться до $66 за баррель.
Старший нефтяной аналитик ABN Amro Ханс ван Клиф, в свою очередь, считает, что "повышательный потенциал нефтяных цен выглядит ограниченным", поскольку ОПЕК+ будет частично восстанавливать добычу. Однако он отметил, что "инвесторы видят свет в конце туннеля и поэтому сохраняют свои длинные позиции".
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