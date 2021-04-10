ГТК за январь-март сократил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана почти на 5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в I-ом квартале 2021 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 943 млн 538,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-марте 2020 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 991 млн 23,4 тыс. манатов. Таким образом, ГТК за отчетный период сократил отчисления в госбюджет на 4,8%.

За I-ый квартал 2021 года сборы по НДС составили 636 млн 883 тыс. манатов, акцизам – 35 млн 705,6 тыс. манатов, дорожному налогу - 10 млн 224,1 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 260 млн 726,2 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2021 году для ГТК составляет 3,9 млрд манатов.

Н.Аббасова