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СНГ 16.04.2021 18:26

На совещании Путина с членами Совбеза обсуждался ответ на санкции США в отношении России - Песков

Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на нем обсуждалось военное строительство и ответные меры на санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Профильной темой совещания стало военные строительство", - сказал он.

По словам Пескова, президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе.

"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально- экономической повестки дня.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, СОВЕЩАНИЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]