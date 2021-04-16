На совещании Путина с членами Совбеза обсуждался ответ на санкции США в отношении России - Песков

Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на нем обсуждалось военное строительство и ответные меры на санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Профильной темой совещания стало военные строительство", - сказал он.
По словам Пескова, президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе.
"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально- экономической повестки дня.
В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.
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