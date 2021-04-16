На совещании Путина с членами Совбеза обсуждался ответ на санкции США в отношении России - Песков

Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на нем обсуждалось военное строительство и ответные меры на санкции США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Профильной темой совещания стало военные строительство", - сказал он.

По словам Пескова, президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе.

"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально- экономической повестки дня.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.