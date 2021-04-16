Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.04.2021 17:41

SOCAR в I квартале сократила производство автобензина на 28%, дизеля – на 1,7%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-марте 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 13% - до 810,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в I-ом квартале 2021 года рост зафиксирован в производстве прямогонного бензина (нафты) на 64,9% - до 108 тыс. тонн, смазочных масел – 15,3 тыс. тонн (рост в 2,3 раза), нефтяного кокса – на 9,3% - до 64,9 тыс. тонн.

Автомобильного бензина в отчетный период произведено в объеме 247,4 тыс. тонн (спад на 28%), дизельного топлива – 550,5 тыс. тонн (спад на 1,7%), авиакеросина – 103,5 тыс. (спад на 29,4%), топочного мазута – 8,9 тыс. тонн (спад на 67,8%), , нефтяного битума – 44,9 тыс. тонн (спад на 17,8%).

По состоянию на 1 апреля 2021 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина – 36,1 тыс. тонн, нафты – 2 тыс. тонн, авиакеросина – 40,9 тыс. тонн, дизтоплива – 106 тыс. тонн, топочного мазута –10,4 тыс. тонн, смазочных масел – 6,3 тыс. тонн, нефтяного битума – 17,5 тыс. тонн, нефтяного кокса – 3,4 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


SOCAR в январе-феврале сократила производство автобензина на 35,3%, дизеля – на 4,2% SOCAR в январе сократила производство автобензина на 29,3%, дизеля – на 6,8% SOCAR увеличила в 2020г производство автобензина на 0,5%, сократила выпуск дизеля на 0,6% SOCAR в январе-ноябре увеличила производство автобензина на 2,3%, сократила выпуск дизеля на 1,6% SOCAR в январе-октябре увеличила производство автобензина на 1,1%, сократила выпуск дизеля на 1,2% SOCAR в январе-августе увеличила производство автобензина на 0,8%, дизеля - на 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]