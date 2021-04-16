SOCAR в I квартале сократила производство автобензина на 28%, дизеля – на 1,7%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-марте 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 13% - до 810,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в I-ом квартале 2021 года рост зафиксирован в производстве прямогонного бензина (нафты) на 64,9% - до 108 тыс. тонн, смазочных масел – 15,3 тыс. тонн (рост в 2,3 раза), нефтяного кокса – на 9,3% - до 64,9 тыс. тонн.
Автомобильного бензина в отчетный период произведено в объеме 247,4 тыс. тонн (спад на 28%), дизельного топлива – 550,5 тыс. тонн (спад на 1,7%), авиакеросина – 103,5 тыс. (спад на 29,4%), топочного мазута – 8,9 тыс. тонн (спад на 67,8%), , нефтяного битума – 44,9 тыс. тонн (спад на 17,8%).
По состоянию на 1 апреля 2021 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина – 36,1 тыс. тонн, нафты – 2 тыс. тонн, авиакеросина – 40,9 тыс. тонн, дизтоплива – 106 тыс. тонн, топочного мазута –10,4 тыс. тонн, смазочных масел – 6,3 тыс. тонн, нефтяного битума – 17,5 тыс. тонн, нефтяного кокса – 3,4 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).
Н.Аббасова
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