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Наука и образование 18.04.2021 14:36

Первый полет вертолета NASA на Марсе запланирован на 19 апреля

Первый полет вертолета-дрона Ingenuity ("Изобретательность"), прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), который должен был состояться еще 11 апреля, теперь планируется совершить на Красной планете в понедельник, сообщило NASA.

"NASA планирует не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полет своего марсианского вертолета Ingenuity примерно в 3:30 по времени Восточного побережья США (11:30)", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что данные о первом полете поступят на Землю через несколько часов после его завершения.

Во время полета марсоход Perseverance будет получать и ретранслировать на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

Как сообщало американское космическое агентство, 9 апреля возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Испытание на скорость вращения несущего винта окончилось раньше, чем предполагалось, из-за сигнала о возможных технических проблемах во время перехода из предполетного режима в полетный.

Запуск вертолета-дрона был перенесен с 11 на 14 апреля. Однако специалистам NASA потребовалось дополнительное время для устранения проблемы. Им пришлось обновить программное обеспечение летательного аппарата, подготовить прошивку, которая после тестирования была загружена в систему Ingenuity.

Вертолет-дрон Ingenuity был высажен с борта американского марсохода 4 апреля. За прошедшее время аппарат, пережив температуру в -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели свой аккумулятор для предстоящего полета.

Высота первого полета, который продлится 20-30 секунд, составит около трех метров. В ходе последующих планируется поднимать его до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

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Тэги: США, МАРС, ВЕРТОЛЕТ, ПОЛЕТ


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