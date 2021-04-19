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Регион 19.04.2021 20:35

Россия готова к продолжению диалога с США, несмотря на неконструктивные шаги Вашингтона - Совбез

Российская сторона готова налаживать отношения с США, сообщил Совбез РФ по итогам телефонных переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана.

"Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности", - сообщили в пресс-службе СБ РФ в понедельник.

Переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]