Россия готова к продолжению диалога с США, несмотря на неконструктивные шаги Вашингтона - Совбез

Российская сторона готова налаживать отношения с США, сообщил Совбез РФ по итогам телефонных переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана.

"Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности", - сообщили в пресс-службе СБ РФ в понедельник.

Переговоры прошли по инициативе американской стороны.