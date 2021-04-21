Добыча газа на Шах-Дениз в I квартале увеличилась на 8,5%

Компания BP-Azerbaijan в I-ом квартале 2021 года добыла с месторождения Шах-Дениз 5,1 млрд кубометров газа, что на 8,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство энергетики Азербайджана.
«По оперативным данным, в январе-марте 2021 года с месторождения Шах-Дениз добыто 5,1 млрд кубометров газа (рост на 8,5% - ИФ). В целом по состоянию на 1 апреля 2021 года за весь период с начала разработки месторождения в декабре 2006 года, на месторождении добыто 140 млрд кубометров газа, экспортировано - примерно 95 млрд кубометров», - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минэнерго, в январе-марте текущего года в Азербайджане также добыто 3,4 млрд кубометров попутного газа с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и 1,9 млрд кубометров с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
По состоянию на 1 апреля 2021 года с блока АЧГ с момента начала разработки добыто 180 млрд кубометров газа.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года.
Н.Аббасова
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