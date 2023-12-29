Добыча газа на Шах-Дениз близка к пику – вице-президент BP-Azerbaijan

Вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли заявил, что добыча газа на месторождении Шах-Дениз близка к пиковому уровню.

«Показатели добычи газа на месторождении Шах-Дениз в 2023 году увеличились по сравнению с прошлым годом. Мы прогнозируем, что до конца текущего года, как и планировалось, эта добыча достигнет пикового уровня и ожидается, что по итогам года составит 26 млрд кубометров. В ближайшие годы показатели добычи газа на Шах-Дениз также останутся на пиковом уровне, поскольку резервуар достаточно продуктивный», - сказал Асланбейли в интервью азербайджанскому телеканалу ARB.

Он отметил, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», что, несмотря на рост показателей добычи газа с Шах-Дениз, доходы от его реализации ниже, чем в прошлом году.

«Это связано с тем, что в минувшем году цены на газ были на фантастически высоком уровне. Такого роста цен на газ никогда ранее не было в истории нефтегазового сектора. Ряд экспертов даже прогнозирует, что цены больше никогда не поднимутся до такого уровня. (…). Сейчас цены вернулись к более логичному, нормальному уровню», - отметил Асланбейли.

Он также напомнил, что в январе 2023 года компания приступила к бурению разведочной скважины «SDX-8» до более глубокозалегающих пластов месторождения Шах-Дениз.

«Бурение разведочной скважины еще продолжается, и мы надеемся, что полученные результаты создадут возможность для более эффективной добычи и разработки месторождения», - сказал Асланбейли.

Как сообщалось, бурение скважины «SDX-8» осуществляется с полупогружной буровой установки "Гейдар Алиев". Предполагается, что глубина скважины составит около 7 тыс. метров. Бурение скважины займет около года.

В случае успешных итогов буровых работ, скважина "SDX-8" позволит получить более четкое представление о характеристиках бурения, возможностях добычи и потенциале газовых ресурсов более глубоких горизонтов, расположенных ниже продуктивных пластов, которые в настоящее время эксплуатируются на восточном крыле месторождения.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).

В настоящее время добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Как сообщалось ранее, компания BP-Azerbaijan в январе-сентябре 2023 года добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 20 млрд кубометров газа, что на 11% выше показателя 9 месяцев 2022 года.

В 2022 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 25,2 млрд кубометров газа (+11,5% от показателя 2021 года) и 4,4 млн тонн конденсата (+4,8%).

Экспорт газа с Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (+ 18,1%).

Ранее сообщалось, что добыча газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия на 2024 год прогнозируется на уровне 26,1 млрд кубометров, что на 3,2% больше показателя, ожидаемого по итогам 2023 года.

Н.Аббасова