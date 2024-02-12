BP увеличила в 2023г добычу газа на Шах-Дениз на 4%

Компания BP-Azerbaijan в 2023 году добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 26 млрд кубометров газа, что на 4% выше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
В 2023 году с месторождения Шах-Дениз также было добыто примерно 35 млн баррелей конденсата (свыше 4 млн тонн), что на 2,8% ниже показателя 2022 года.
"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 74 млн кубометров в сутки или свыше 27 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.
Затраты консорциума Шах-Дениз в 2023 году в рамках разработки данного месторождения составили $3 млрд 86 млн (рост на 12,5%) При этом, эксплуатационные расходы по проекту составили $2 млрд 194 млн, капитальные затраты - $892 млн. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
В компании также сообщили, что в 2023 году по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (South Caucasus Pipeline, SCP или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 60,1 млн кубометров газа в сутки (в 2022г - 57,4 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание SCP в 2023 году превысили $77,7 млн, капитальные - превысили $13,8 млн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%). Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
Трубопровод SCP работает с конца 2006 года, транспортируя азербайджанский газ со Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз для Азербайджана (ЗАО «Azerkontrakt), в Грузию, а с июля 2007 года - в Турцию. По расширенному участку трубопровода в рамках Стадии-2 проекта "Шах-Дениз" начались коммерческие поставки в Турцию в июне 2018 года, а в декабре 2020 года - в Европу.
Акционерами компании SCP Co. являются: BP (29,99%), TPAO (19%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), NIKO (10%).
Н.Аббасова
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