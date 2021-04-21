В ЕС довольны отказом от учреждения футбольной Суперлиги

Зампред Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал победой здравого смысла отказ от реализации проекта по созданию нового европейского футбольного турнира - Суперлиги.

"Это - победа здравого смысла. Футбол в Европе не должен принадлежать лишь узкому привилегированному кругу людей", - написал он в твиттере, комментируя сообщения о невозможности в настоящее время учредить отдельный турнир для европейских футбольных грандов.

Ранее в среду почти все клубы, изначально выражавшие желание участвовать в проекте, объявили, что не на данный момент не видят в нем смысла. Утром в среду сообщалось, что организаторы Суперлиги решили взять паузу в реализации своих планов.

Европейские СМИ отмечают, что инициаторы проекта, видимо, изначально недостаточно тщательно проанализировали ситуацию и потому - допускали ошибки. В частности, они, видимо, не учли, что столкнутся с сильным противостоянием на политическом уровне - со стороны властей европейских стран. Также клубы не учли "британский" фактор: решительные действия премьера Бориса Джонсона, заявлявшего, что сделает все возможное, чтобы не допустить создание Суперлиги, а также - отрицательное отношение английских болельщиков к проекту. Наконец, по мнению СМИ, Суперлига не продумала, как продвигать свой проект через СМИ, в результате чего - плохо выглядели в медийном пространстве.

Газета "Коррьере делла сера" подчеркивает, что с самого начала у Суперлиги был недочет: в ней не хотели участвовать топ-клубы из Германии и Франции. В случае с ФРГ это важно, так как у немецких команд - влиятельные спонсоры. Кроме того, на Германию приходится немалая часть футбольного "рынка". При этом финансовая ситуация главных команд Германии - лучше, чем у суперклубов Англии, Италии, Испании. Поэтому у команд из ФРГ - меньше стимулов что-то радикально менять в европейском футболе.

Во Франции, как отмечает газета, претендентом на участие в Суперлиге был парижский ПСЖ. Однако, пишет "Коррьере делла сера", катарские владельцы клуба явно не хотели идти на конфликт с ФИФА и УЕФА в ситуации, когда Катару скоро предстоит принимать Чемпионат мира по футболу.

"Не верится в то, что все сейчас закончится: быстро и плохо. Проблемы топ-клубов с долгами - катастрофические. А попытки политических деятелей повлиять на футбол можно трактовать как незаконное вмешательство. Юристы обещают, что будут разбирать эту ситуацию в судах", - пишет "Коррьере делла сера".

Как сообщалось в понедельник, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20.

Однако в ночь на среду о своем выходе из проекта объявили все шесть английских клубов.

Сезон в Суперлиге планировалось начать в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы клубы имели возможность участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Европы в составах национальных сборных.

Считается, что главные инициаторы Суперлиги - президент мадридского "Реала" Флорентино Перес и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Перес при этом пояснял, что шаг - вынужденный, так как ведущим клубам Европы нужно пересматривать свою бизнес-модель. Для этого, по его мнению, нужен новый, более привлекательный для зрителей, футбольный турнир.

"Мы это делаем, чтобы спасти футбол. Сейчас он переживает сложнейший период и близок к разорению. Ситуация тяжелейшая... Число зрителей, доходы от продажи прав на показ матчей снижаются. Футбол находится в состоянии свободного падения", - приводила ранее на этой неделе слова Переса газета "Паис".

По мнению Переса, если ведущие клубы ничего не будут предпринимать, "долго мы не продержимся. Люди и компании должны меняться, необходимо адаптироваться к реалиям".

Одной из проблем президент "Реала" считает падение интереса к футболу среди молодежи. Он считает, что это происходит из-за того, что в Европе стали показывать слишком много матчей не самого высокого уровня. "Мы видим много матчей сомнительного уровня, и молодежь переключается на что-то другое. Интерес вызывают матчи сильнейших. В настоящее время Лига Чемпионов становится интересной только начиная с четвертьфинальной стадии. В остальном в ней мало интересного", - полагает президент "Реала".

Предполагалось, что Суперлига в том, что касается доходов, следует организовать так, как это делается в американском профессиональном командном спорте, например, в НБА. В Суперлиге у команд должен был быть примерно одинаковый бюджет на футболистов. Это бы гарантировало, что все участники имели бы реальные шансы на победу в турнире.