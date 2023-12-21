Организаторы футбольной Суперлиги после победы в суде ЕС намерены возобновить работу над учреждением турнира

Высшая судебная инстанция Евросоюза постановила, что УЕФА и ФИФА нарушили закон о конкуренции, попытавшись заблокировать проект нового европейского футбольного соревнования Суперлиги, сообщает в четверг Associated Press.

"Они полностью признали, что у клубов есть право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают фанатов со всего мира. Сегодня Европа свобод восторжествовала, как и футбол и его фанаты", - заявил президент испанского клуба "Реал Мадрид" и председатель турнира Флорентино Перес, комментируя вердикт суда ЕС.

Суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА, по которым любой проект по типу Суперлиги должен быть предварительно одобрен этими организациями, и правила, запрещающие клубам и футболистам принимать участие в таких соревнованиях, являются незаконными.

Несмотря на постановление, Европейский суд отметил, что "это не означает, что соревнования типа Суперлиги обязательно должны быть одобрены".

В 2021 году испанский судья Мануэль Руис попросил суд ЕС определить, являются ли угрозы УЕФА о санкциях против участников Суперлиги законным средством давления или же речь идет о злоупотреблении доминирующим положением на рынке и нарушением антимонопольных норм ЕС. Именно этот испанский судья ранее этой весной постановил, что УЕФА не имеет права вводить санкции против клубов, выразивших желание участвовать в Суперлиге.

Европейские СМИ с самого начала рассмотрения дела подчеркивали, что вердикт суда ЕС по этому делу способен оказать влияние на направление развития в Европе не только футбола, но и профессионального спорта в целом. Вынесенное решение по Суперлиге означает, что, по мнению суда, организация, единолично управляющая видом спорта на территории ЕС, не может применять санкции против клубов, желающих организовать соревнования без ее участия.

"Вердикт суда стал шоком для футбола в Европе. Есть риск, что решение положит конец системе, которая на протяжении 70 последних лет управляла самым популярным видом спорта", - пишет в четверг издание Politico.

Организатором Суперлиги является компания A22 Sports management, которую создали испанские "Реал Мадрид", "Барселона" и итальянский "Ювентус". Глава A22 Бернд Райхарт в четверг рассказал, как теперь, после вердикта суда, будет работать обновленный турнир. По его словам, будут созданы как мужская, так и женская лиги, в мужской будут "звездная", "золотая" и "синяя" группы, в женской - только "звездная" и "золотая". Также он объяснил, как будут выглядеть зона выхода в следующую группу и зона вылета.

Райхарт также отметил, что трансляции всех матчей будут бесплатными и будут показываться на собственной платформе соревнования.

"Мы выиграли право соревноваться. Монополии УЕФА больше нет. Футбол свободен. Теперь клубы не находятся под угрозой санкций и могут выбирать свое будущее сами", - сказал глава A22.

В свою очередь, европейские спортивные СМИ отмечают, что пока неясно, какие команды на практике были бы готовы принять участие в подобном проекте.

Проблема создания суперлиги, как отмечали СМИ, кроется не только в протесте УЕФА и ФИФА, но и в недовольстве фанатов футбольных клубов, которые изначально должны были в ней участвовать. В 2021 году на фоне протестов фанатов, в частности, в Великобритании и Германии, уже через два дня после объявления о создании турнира о своем выходе из состава объявили пять английских футбольных клубов ("Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур"). Через день последний английский клуб - "Челси" - также покинул соревнование. Немецкие команды изначально не заявлялись как участники проекта, однако организатора планировали предложить им принять участие.

В четверг в Английской премьер-лиге заявили, что английские клубы в любом случае не примут участие в новом соревновании.

"Постановление не продвигает так называемую "Европейскую Суперлигу", и Премьер-лига продолжает отвергать любую подобную концепцию", - говорится в заявлении турнира.

В апреле 2021 года 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20.

Однако в итоге все клубы, кроме трех, объявили, что выходят из проекта. Во многом это было связано с негативной реакцией болельщиков, УЕФА, а также многих политиков. Вышедшие из Суперлиги клубы согласились на санкции со стороны УЕФА.

Однако три клуба - мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - заявили, что продолжат работу над проектом, чтобы сделать его более выполнимым. В УЕФА грозили принять жесткие меры против этих трех грандов европейского футбола. В 2023 году "Ювентус" заявил, что покидает проект.

Сторонники Суперлиги объясняли, что бизнес-модель европейского футбола сейчас утратила эффективность, и в нынешней ситуации у топ-клубов - все больше финансовых трудностей. Эти трудности стали еще больше во время пандемии COVID-19, лишившей клубы большой части доходов. Поэтому и возникло предложение создать лигу, которая была бы более интересна зрителям и в которой планировалось установить потолок расходов на футболистов.