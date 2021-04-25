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Регион 25.04.2021 11:32

Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент.

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов", - сказал Пашинян в своем телеобращении в воскресенье.

Согласно Конституции, для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку.

В случае отставки премьер-министра фракции парламента в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов.

В случае не избрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов.

Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное собрание распускается в силу права.

Выборы нового премьер-министра проводятся поименным голосованием в новом парламенте.

Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием.

Правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра. Премьер-министр в пятидневный срок после своего назначения предлагает президенту республики кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент республики в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд. Если президент не выполняет установленных Конституцией требования в трехдневный срок, то соответствующий вице-премьер или министр считается назначенным в силу права.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]