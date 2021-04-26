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Регион 26.04.2021 15:36

Парламент Армении назначил на 3 мая заседание по избранию премьер-министра

Парламент Армении проведет 3 мая заседание по вопросу избрания премьер-министра республики.

"В соответствии с ч.3 ст.140 закона "Об уставе парламента", вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсужден на созываемом силой закона специальном заседании Национального Собрания 3 мая", - говорится в заявлении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

В соответствии с Конституцией в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае не избрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]