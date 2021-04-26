Парламент Армении назначил на 3 мая заседание по избранию премьер-министра

Парламент Армении проведет 3 мая заседание по вопросу избрания премьер-министра республики.

"В соответствии с ч.3 ст.140 закона "Об уставе парламента", вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсужден на созываемом силой закона специальном заседании Национального Собрания 3 мая", - говорится в заявлении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

В соответствии с Конституцией в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае не избрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент.