Парламент Армении назначил на 3 мая заседание по избранию премьер-министра

Парламент Армении проведет 3 мая заседание по вопросу избрания премьер-министра республики.
"В соответствии с ч.3 ст.140 закона "Об уставе парламента", вопрос избрания премьер-министра Армении будет обсужден на созываемом силой закона специальном заседании Национального Собрания 3 мая", - говорится в заявлении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.
В соответствии с Конституцией в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае не избрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.
После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.
В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент.
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