Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать попасть под санкции США

Союзникам США лучше воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения, так как в противном случае они могут попасть под американские санкции, заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен.
"Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400", - сказал он в ходе "круглого стола" в госдепартаменте.
Блинкен напомнил, что согласно действующему в США закону CAATSA, за заключение подобных сделок могут быть введены ограничительные меры.
Говоря о ЗРС С-400, уже поставленных Россией Турции, Блинкен напомнил, что США выступали против этой сделки.
"Надеюсь, мы сможем найти решение этого вопроса", - сказал он.
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