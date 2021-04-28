Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0529 RUR   0.0227 GBR   2.3595 TRY   0.2066

Цена на нефть

27.04 $/bbl   WTI 62.94 1.03 Brent 66.42 0.77

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.04.2021 22:31

Блинкен советует союзникам не покупать российское оружие, чтобы не рисковать попасть под санкции США

Союзникам США лучше воздержаться от заключения крупных контрактов на поставки российского вооружения, так как в противном случае они могут попасть под американские санкции, заявил в среду глава госдепа Энтони Блинкен.

"Всем союзникам США следует избегать крупных закупок российского вооружения, включая новые партии С-400", - сказал он в ходе "круглого стола" в госдепартаменте.

Блинкен напомнил, что согласно действующему в США закону CAATSA, за заключение подобных сделок могут быть введены ограничительные меры.

Говоря о ЗРС С-400, уже поставленных Россией Турции, Блинкен напомнил, что США выступали против этой сделки.

"Надеюсь, мы сможем найти решение этого вопроса", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СОЮЗНИКИ, РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


США и 13 их союзников разочарованы докладом ВОЗ о причинах пандемии коронавируса США, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Иран к дипломатии для снижения напряженности Трамп заверил, что ценит союзников США Трамп пытается заменить иранские источники нефти для союзников Помпео надеется, что все союзники США поддержат стратегию Трампа по Ирану Трамп не принял решения по Сирии, обсудит ситуацию с лидерами Франции и Великобритании - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]