Цены на нефть растут на сигналах увеличения спроса, Brent подорожала до $67,44 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг на сигналах усиления спроса на ключевых рынках.
Так, индикатор спроса на нефтепродукты в США вырос до максимума более чем за два месяца, сообщает агентство Bloomberg. При этом данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали максимальное с начала марта снижение запасов дистиллятов в стране.
Потребление топлива в Китае может увеличиться с учетом предстоящих длинных выходных, поскольку жители КНР традиционно активно путешествуют в периоды праздников.
"Пандемия COVID-19 продолжается, однако спрос на нефть устойчиво восстанавливается благодаря росту потребления в США и материковом Китае, - отмечает вице-президент консалтинговой компании IHS Markit Виктор Шум. - Отложенный спрос на поездки будет способствовать увеличению спроса на топливо в Европе и Северной Америке, если ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы улучшится".
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 в четверг составляет $67,44 за баррель, что на $0,17 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,85 (1,3%) - до $67,27 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,01 за баррель, что на $0,15 (0,23%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,92 (1,5%) - до $63,86 за баррель.
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 90 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 92 тыс. баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,34 млн баррелей.
Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи в мае-июле. ОПЕК+ примет решение по уровням добычи на август, а также в целом до конца года, в июне.
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