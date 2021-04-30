Взрыв в Афганистане привел к гибели 30 человек, 60 пострадали - ТВ

В Афганистане в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 30 человек, 60 пострадали, сообщил афганский телеканал 1TV.

"Тридцать погибли, более 60 пострадали во взрыве заминированного автомобиля в столице провинции Логар - Пули Алам", - сообщил телеканал в Twitter.

По данным агентства Pajhwok, взрыв произошел неподалеку от больницы.