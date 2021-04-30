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Взрыв в Афганистане привел к гибели 30 человек, 60 пострадали - ТВ

В Афганистане в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 30 человек, 60 пострадали, сообщил афганский телеканал 1TV.

"Тридцать погибли, более 60 пострадали во взрыве заминированного автомобиля в столице провинции Логар - Пули Алам", - сообщил телеканал в Twitter.

По данным агентства Pajhwok, взрыв произошел неподалеку от больницы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]