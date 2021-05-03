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Регион 03.05.2021 15:29

В Армении расследуют дело о двойном гражданстве президента Саркисяна

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело на основе жалобы адвокатов республики о сокрытии президентом республики Арменом Саркисяном британского подданства.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст.325 УК (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего право или освобождающего от ответственности, в целях его использования или сбыта самим подделывателем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление или сбыт поддельных печатей, штампов, бланков, государственных номеров транспортных средств в тех же целях, а также использование заведомо ложного документа)", - написал председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в решении генпрокуратуры написано, что "правомерны предположения авторов жалобы о том, что Армен Саркисян прекратил гражданство Великобритании не в 2011 году, а после этого, и об обратном объективных фактических доказательств не получено, посему есть достаточно основ для возбуждения уголовного дела".

Ранее 53 адвоката обратились в генпрокуратуру с заявлением о преступлении "в связи с сокрытием президентом Армении двойного гражданства". Адвокаты заявляли, что в 2003-2012 гг. Саркисян минимум десять лет имел британское гражданство, а 2 марта 2018 года был избран президентом Армении, что нарушает требование Конституции о том, что президентом может быть избрано лицо, являющееся только гражданином Армении в течение последних шести лет. Адвокаты заявляли, что Саркисян мог быть избран президентом, если бы британское подданство было прекращено до 1 марта 2012 года.

В 1992-1993 гг. Саркисян был послом Армении в Великобритании, главным послом в ЕС, послом в Бельгии, Ватикане.

В 1996-1997 гг. был премьер-министром Армении. 2 марта 2018 года был избран президентом Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БРИТАНИЯ, ПОДДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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