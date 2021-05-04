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Дальнее зарубежье 04.05.2021 16:56

Глава МИД Филиппин в резкой форме потребовал от Китая покинуть спорные воды в тихом океане

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин потребовал от Китая "убираться куда подальше" из спорных вод в Южно-Китайском море.

"Китай, мой друг, как бы вежливо сказать? Дайте подумать... Убирайтесь куда подальше. Что вы делаете с нашей дружбой?" - написал Локсин в Twitter в понедельник.

МИД Филиппин в понедельник подал два дипломатических протеста против Китая, в том числе из-за присутствия китайской береговой охраны и ее "враждебных" действий по отношению к филиппинским коллегам на островах Бахо-де-Масинлок. Накануне в Маниле протестовали из-за сотен китайских лодок в филиппинской исключительной экономической зоне.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ выразил надежду, что "некоторые деятели из Филиппин будут соблюдать базовый этикет и действовать в соответствии с их статусом".

"Остров Хуанъянь - китайская территория, и окрестная акватория относится к юрисдикции Китая. Китай призывает Филиппины уважать суверенитет и право юрисдикции Китая и прекратить действия, вызывающие осложнения", - сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Пекин продолжит помогать Маниле бороться с коронавирусом.

Суд в Гааге в 2016 году отверг права Пекина на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли. Китай не признал решение гаагского суда.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, КИТАЙ, МОРЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]