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Дальнее зарубежье 07.05.2021 17:46

Блинкен советует другим членам СБ ООН не подрывать международную безопасность

Страны, входящие в СБ ООН, должны подавать пример другим государствам и избегать действий, способных подорвать международную безопасность, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Когда страны ООН, особенно - члены СБ ООН, нарушают эти правила или блокируют попытки привлечь к ответственности другие государства, нарушающие международное право, то это выглядит как послание о том, что всем можно безнаказанно нарушать правила", - сказал он на заседании СБ ООН.

"Правила нарушаются, когда кто-то пытается сам изменить границы с другим государством, применяет силу либо угрожает сделать это, пытается создать свою собственную зону влияния или указывает другой стране, какие решения ей следует принимать", - отметил Блинкен.

Также он упомянул такие действия, как распространение дезинформации, попытки подрыва демократических институтов.

"Подобные действия подрывают международный мир и безопасность", - подытожил госсекретарь. Он не стал уточнять, к каким именно странам у него в данном случае есть претензии.

Говоря о проблеме прав человека, Блинкен подчеркнул, что они должны соблюдаться везде в мире и потому данная тема не может считаться внутренним делом той или иной страны.

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Тэги: США, ООН, ПРИНЦИПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]